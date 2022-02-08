Политолог Ведруссов оценил обещание Путина дать политическое убежище Порошенко

Политолог Александр Ведруссов прокомментировал Pravda.Ru заявление президента РФ Владимира Путина о том, что он обещал экс-президенту Украины Петру Порошенко политическое убежище.

По словам Ведруссова, сейчас Россия не может продвинуть каких-то даже условно пророссийских политиков на украинской политической арене, потому что там всё пропитано русофобией, и сам проект "АнтиРоссия" зашёл так далеко, что работать на этом направлении очень сложно.

"Зато можно работать в другом ключе, указывая на политиков украинских, в качестве такой чёрной метки. Для ультрапатриотического электората Украины указание на то, что Порошенко может даже гипотетически получить убежище на территории РФ должно отрицательно сказываться на его рейтингах. С учётом того, что Порошенко — один из хедлайнеров так называемой "партии войны", то сбивать его рейтинги таким оригинальным способом для того, чтобы он не мешал продвигать минский процесс, эта идея хорошая", — заявил политолог.

Тем не менее, Ведруссов сомневается, что электорат Порошенко отвернётся от него после такой "чёрной метки".

"Однако электорат, который простил Порошенко мародерства во время так называемой войны с Россией, лицемерие, серо-чёрные схемы с ЛДНР и с РФ, вряд ли вдруг от него отвернётся после такой чёрной метки. Но, тем не менее, может и сработать. В любом случае, как минимум, это хороший троллинг. А как максимум это может решать задачу снижения влияния партии войны на территории Украины", — отметил собеседник издания.

Он считает, что метод "чёрной метки" можно распространить и на других украинских политиков, например, на президента Украины Владимира Зеленского.

"На безрыбье можно попытаться таким нестандартным образом воздействовать на антироссийских политиков на Украине и, может быть, напомнить Зеленскому про липецкую фабрику, про квартиру в Ялте, за которую он платит коммуналку по российским законам, про кино, которое он продает на российский телерынок. Таким образом можно воздействовать в нужном ключе на украинский политикум", — подчеркнул Ведруссов.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что обещал экс-президенту Украины Петру Порошенко возможность политического убежища в России, если у него возникнут сложности. Он подтвердил, что предложение актуально и сейчас.

"Мы готовы таким, как господин Порошенко, предоставить убежище в России", — сказал Путин.

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