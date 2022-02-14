Россиян на Украине призвали следить за сообщениями МИД РФ из-за риска провокаций

Гражданам РФ, собирающимся на Украину или уже находящимся там, рекомендуется следить за сообщениями российского МИД в связи с существующей вероятностью провокаций. Об этом сообщил директор Ситуационно-кризисного центра МИД РФ Юрий Горлач.

"Конечно, провокации не исключены, особенно со стороны автономных акторов на Украине", — цитирует главу центра ТАСС.

По словам Горлача, помимо сообщений Ситуационно-кризисного центра МИД РФ, россиянам стоит обращать внимание на информацию консульских учреждений, находящихся на территории Украины. О возможности эвакуации россиян с Украины представитель МИД не сообщил.

"Вы представляете, сколько российских граждан находится на территории Украины?", — приводит РИА Новости слова Горлача по этому поводу.

При этом призывы властей ряда стран Запада к своим гражданам покинуть Украину российский дипломат назвал спекуляциями и искусственным нагнетанием напряжённости.

"Непонятна причина, по которой они этим занимаются", — отметил Горлач.

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