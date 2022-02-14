Экс-агент разведки Альварадо рассказал, зачем СМИ США "сатанизируют" РФ

Граждане Америки, которые ориентируются в политике, в том числе и внешней, зачастую не состоянии отличить фейковые новости от правдивых аргументов, заявил бывший агент кубинской государственной безопасности Перси Альварадо.

По мнению экс-сотрудника разведки, именно этим пользуются американские СМИ. Как подчеркнул Альварадо, так проще "управлять" населением страны.

"Я считаю американцев великим народом, у которого есть "ахиллесова пята" — они позволяют манипулировать собой основным СМИ и правительствам, прибегающим ко лжи", — пояснил экс-агент в беседе с "Украина.ру".

Экс-разведчик подчеркнул, что такая же ситуация складывается сейчас и вокруг "украинского конфликта". Иностранные СМИ распространяют ежедневные новости о "вторжении", подталкивает НАТО на обострение ситуации, а США, в свою очередь, даёт возможность корректировать "геополитическую" повестку.

"Сатанизация" России, создаваемая с помощью монополистических СМИ, используется для укрепления позиций США среди своих традиционных союзников", — резюмировал Альварадо.

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