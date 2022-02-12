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Мир

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал подробности телефонных переговров Владимира Путина и Джозефа Байдена, сообщает РИА Новости.

"Разговор продолжался чуть более часа. Сегодняшний разговор прошёл в обстановке беспрецедентного нагнетания американскими официальными лицами истерии о якобы неминуемом вторжении России на Украину. Это всем известно", — заявил Ушаков.

Кроме того, по словам помощника президента, Байден не упустил возможности вновь напомнить об антироссийских санкциях, однако сильного акцента на этом не было. 

Ранее один из представителей Белого дома отказался публично комментировать, обсуждали ли инцидент с подводной лодкой ВМС США в российских водах во время телефонных переговоров Джозеф Байден и Владимир Путин. 

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