Экс-глава "Нафтогаза" назвал катастрофическую ошибку Витренко

Несмотря на договорённости об импорте венгерского газа в Незалежную, хватит голубого топлива стране или нет, будет зависеть от погоды, заявил экс-глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. Кроме того, он подчеркнул, что действующее руководство плавно ведёт компанию к банкротству.

По словам Кораблёва, действующий глава регулятора Юрий Витренко должен был пополнить запасы голубого топлива заранее.

"Новое руководство госкомпании также совершило катастрофическую ошибку — они не закупили вовремя газ", — пояснил Коболев в интервью Forbes. ua. — "Нафтогаз" сейчас начал импортировать газ, несмотря на все разговоры, что газа достаточно. Большая зона риска — это март".

Говоря о возможном банкротстве, экс-глава "Нафтогаза" подчеркнул, что на следующий отопительный сезон компании необходимо будет закупить около восьми миллиардов кубометров топлива, при этом по "кусачей" цене в 500-600 долларов за тысячу куб. м.

"Я даже об этом думать не хочу — страшно. Скорее всего, придётся просить у государства", — резюмировал Коболев.

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