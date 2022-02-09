Неожиданный вопрос телеведущего Норкина о НАТО заставил замолчать всю студию

Телеведущий Андрей Норкин в эфире передачи "Место встречи" задал неожиданный вопрос по поводу дальнейшей работы Североатлантического альянса, который заставил замолчать всех гостей, собравшихся в студии.

Он напомнил, что действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг покинет пост в сентябре 2022 года. После этого журналист начал рассуждать, какие обстоятельства могут разрушить военный блок.

"Вы мне прямо скажите: баба во главе НАТО — это конец Североатлантического альянса или нет?" — сказал Норкин в эфире НТВ.

В студии на несколько секунд воцарилась неловкая тишина. Многие гости заявили, что судьба НАТО не зависит от пола руководителя альянса. По их мнению, женщина тоже может занимать высокие посты в подобных организациях.

Ранее сообщалось, что на должность генсека НАТО могут претендовать экс-премьер Британии Тереза Мэй, экс-глава евродипломатии Федерика Могерини, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, бывший президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, экс-руководитель Литвы Даля Грибаускайте и эстонский политик Керсти Кальюлайд.

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