У Конгресса лопнуло терпение: новый закон запретит США вооружать Украину

Группа законодателей США внесла законопроект о блокировании военной помощи Украине до тех пор, пока собственная южная граница Америки не будет должным образом обеспечена.

Об этом сообщил журналистам конгрессмен-республиканец Мэтт Розендейл.

По его словам, закон, получивший название "Первый акт о защите границ Америки", в случае принятия потребует от правительства США завершить систему пограничных стен на своей южной границе, а также обеспечить оперативный контроль над границей, прежде чем какая-либо военная помощь может быть направлена в Киев.

“Прежде чем поджигатели войны втянут Америку в очередной иностранный конфликт из-за границ Украины, по крайней мере, они должны сначала обеспечить безопасность нашей южной границы”, - сказал Розендейл.

Законодатель также резко раскритиковал администрацию Байдена за ее пограничную политику, заявив, что страна пережила “вторжение более двух миллионов нелегальных иностранцев” с тех пор, как президент вступил в должность:

“В то время как наша нация, к сожалению, не смогла обеспечить безопасность нашей собственной границы и защитить нашу собственную территориальную целостность, политики говорят нам, что мы обязаны сделать это для Украины", - сказал Розендейл.

Напомним, в понедельник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскрыл масштабы военной помощи Запада Киеву:

"... за последнее время страна получила более $1,5 млрд и более 1000 тонн оружия".

США остаются одним из основных источников такой помощи. Только в январе Вашингтон поставил Украине около 79 тонн военной техники, в том числе около 300 противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Еще один крупный груз был отправлен Великобританией: британские грузовые самолеты доставили противотанковые ракеты NLAW и развернули дополнительных инструкторов для обучения киевских войск обращению с оружием.

А вчера стало известно, что Великобритания передала Киеву ракеты для борьбы с российским Военно-морским флотом в Чёрном море.

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