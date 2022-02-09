EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

У Конгресса лопнуло терпение: новый закон запретит США вооружать Украину

Мир

Группа законодателей США внесла законопроект о блокировании военной помощи Украине до тех пор, пока собственная южная граница Америки не будет должным образом обеспечена.

У Конгресса лопнуло терпение: новый закон запретит США вооружать Украину

Об этом сообщил журналистам конгрессмен-республиканец Мэтт Розендейл.

По его словам, закон, получивший название "Первый акт о защите границ Америки", в случае принятия потребует от правительства США завершить систему пограничных стен на своей южной границе, а также обеспечить оперативный контроль над границей, прежде чем какая-либо военная помощь может быть направлена в Киев.

“Прежде чем поджигатели войны втянут Америку в очередной иностранный конфликт из-за границ Украины, по крайней мере, они должны сначала обеспечить безопасность нашей южной границы”, - сказал Розендейл.

Законодатель также резко раскритиковал администрацию Байдена за ее пограничную политику, заявив, что страна пережила “вторжение более двух миллионов нелегальных иностранцев” с тех пор, как президент вступил в должность:

“В то время как наша нация, к сожалению, не смогла обеспечить безопасность нашей собственной границы и защитить нашу собственную территориальную целостность, политики говорят нам, что мы обязаны сделать это для Украины", - сказал Розендейл.

Напомним, в понедельник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскрыл масштабы военной помощи Запада Киеву:

"... за последнее время страна получила более $1,5 млрд и более 1000 тонн оружия".

США остаются одним из основных источников такой помощи. Только в январе Вашингтон поставил Украине около 79 тонн военной техники, в том числе около 300 противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Еще один крупный груз был отправлен Великобританией: британские грузовые самолеты доставили противотанковые ракеты NLAW и развернули дополнительных инструкторов для обучения киевских войск обращению с оружием.

А вчера стало известно, что Великобритания передала Киеву ракеты для борьбы с российским Военно-морским флотом в Чёрном море.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Кто сказал, что США не повторят судьбу СССР?
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша украина
Новости
У Конгресса лопнуло терпение: новый закон запретит США вооружать Украину
США взяли на себя обязательство перед ЕС, в которое сами не очень-то верят
Захарова заявила, что Берлин живёт "под ботинками" американских солдат
Почему Стас Михайлов "истаял" после операции, объяснил врач
Старший сын Михаила Пореченкова попал в серьёзное ДТП
Пустые обещания Беглова привели к оттоку молодежи из Петербурга
Медики рассказали, как проявляется новый штамм COVID-19 "стелс-омикрон"
Ани Лорак снова предстала перед публикой без нижнего белья
Миро о реакции украинцев на прокат фигуристки РФ: "Угадаете, кто не встал?"
Олимпиада, 9 февраля: Россия останется без лыж и биатлона. Медалей не ждать?
Популярное
Мир. Новости мира
Украинский снайпер с радостным нетерпением ждёт войны с РФ: хочу убивать русских

42-летняя украинка Елена Белозерская стала новой национальной героиней у себя на родине, потому что очень любит "убивать русских".

Украинский снайпер с радостным нетерпением ждёт войны с РФ: хочу убивать русских
Политолог Баширов подвёл итог переговоров в Москве и Вашингтоне: хороший сигнал
Политика. Новости и аналитика
Политолог Баширов подвёл итог переговоров в Москве и Вашингтоне: хороший сигнал
Общество
Дмитрий Давыдов предложил способ борьбы с безответственными собачниками
Политика. Новости и аналитика
Кремль отреагировал на сообщение о размещении американских ракет на Украине
Ирина Шлионская Жизнь можно изменить с помощью гипноза Ирина Шлионская Любовь Степушова Стол Путина против стола Зеленского: когда размер имеет значение Любовь Степушова Юрий Носовский Проблемы прихожан и батюшки: жалеть нельзя говорить Юрий Носовский
Новости спорта
Тарасова осадила канадцев, призывающих убрать фигурное катание из ОИ из-за РФ
Здоровье
Медики назвали симптом при "омикроне", после которого тяжело дышать
Андролог: мужики, не ленитесь проверять тестостерон — он не только про потенцию
Здоровье
Андролог: мужики, не ленитесь проверять тестостерон — он не только про потенцию
Последние материалы
США взяли на себя обязательство перед ЕС, в которое сами не очень-то верят
Захарова заявила, что Берлин живёт "под ботинками" американских солдат
Эксперт: как правильно выбирать магазинное молоко
Политолог: у премьера Британии есть веский повод дразнить Россию
Почему Стас Михайлов "истаял" после операции, объяснил врач
Старший сын Михаила Пореченкова попал в серьёзное ДТП
Пустые обещания Беглова привели к оттоку молодежи из Петербурга
Медики рассказали, как проявляется новый штамм COVID-19 "стелс-омикрон"
Жизнь можно изменить с помощью гипноза
Ани Лорак снова предстала перед публикой без нижнего белья
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников