Великобритания передала Украине ракеты для "войны" с флотом РФ

Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Великобритания передала Киеву ракеты для борьбы с российским Военно-морским флотом в Чёрном море.

"В первый раз наши Вооружённые силы, в частности ВМС, получат реальное оружие, ракеты, которые будут позволять нам наконец противопоставить что-то русским в Чёрном и Азовском морях", — сказал он в эфире радио "Новое время".

Дипломат отметил, что Великобритании нужны друзья, и Киев готов к дружбе с Лондоном, несмотря на все проблемы, которые есть у Украины. Пристайко назвал военное соглашение, заключённое между станами, демонстрацией готовности Британии к союзу. Он напомнил, что речь идёт о двух миллиардах долларов.

По его словам, Вооружённые силы Украины никогда не получали извне столь больших средств на развитие.

За последние месяцы США и страны НАТО передали Украине ударные беспилотники Bayraktar TB2, противотанковые ракетные комплексы Javelin, радиолокационные станции, патрульные катера, гранатомёты NLAW, зенитно-ракетные комплексы Piorun и другую военную технику. Ранее Киев попросил США разместить под Харьковом противоракетные комплексы THAAD, которые могут угрожать безопасности РФ.

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