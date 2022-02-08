Министр обороны Украины Резников назвал главную проблему украинской армии

Глава министерства обороны Украины Алексей Резников рассказал, в чём заключается самое слабое место армии государства. По его словам, речь идёт о противовоздушной обороне.

Резников отметил, что даже с учётом слабости украинских ВВС, российские десантники не смогут осуществить высадку на территории Украины, потому что у Киева стоят на вооружении такие же комплексы ПВО, что и в России.

"В то же время сказать, что мы абсолютно защищены, невозможно. Идеального прикрытия нет, мы над этим работаем", — сообщил Резников в беседе с телеканалом ICTV.

Также глава минобороны Украины выразил большое сомнение в том, что Россия может решиться на обстрел Украины крылатыми ракетами.

Ранее Резников отметил, что пока никаких признаков подготовки Россией к нападению на Украину нет, никакой ударной группы на российско-украинской границе не сформировано.

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