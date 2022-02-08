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Автор Екатерина Широкова

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Мир

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон рассматривает возможность отправки военных кораблей и истребителей "Тайфун" в страны Восточной Европы. По словам политика, это защитит союзников НАТО от "вторжения" России.

Джонсон отдельно отметил, что намерен усилить военное присутствие НАТО под британским командованием в Эстонии.

"Мы рассматриваем возможность задействовать истребители Typhoon Королевских ВВС и корабли Королевских ВМС, чтобы защитить Юго-Восточную Европу", — написал Джонсон в авторской статье в The Times.

Как подчеркнул премьер в материале, Великобритания "не дрогнет" и отправка тяжёлого вооружения в Восточную Европу это некое "предупреждение" президенту России Владимиру Путину о том, что "вторжение" только укрепит НАТО.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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