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Автор Евгения Васильева

Лукашенко заявил о своей вине в появлении таких, как "пацанёнок" Протасевич

Мир

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что он виноват в появлении парней, которые похожи на создателя признанного в этой стране экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Как подчеркнул президент, существует много молодых людей с такой судьбой.

Лукашенко заявил о своей вине в появлении таких, как "пацанёнок" Протасевич

"Я сам виноват, что такие, как Протасевич, появились. Это пацанёнок, которому 18 лет, у нас немало таких было, поехал в лагерь (украинский. — Прим. ред.), тренироваться… А потом, чтобы его на крови замешать — отправили на Донбасс. Хорошо, что он не стрелял там", — заявил Лукашенко в интервью журналисту Владимиру Соловьёву.

Вместе с этим глава Белоруссии рассказал, что в страну приезжали правоохранители из ДНР и допрашивали Протасевича. Они обратились к российскому президенту Владимиру Путину, попросили его убедить Лукашенко разрешить поговорить с экс-оппозиционером.

Ранее Протасевич сообщил о планах подать иск к авиакомпании Ryanair. По информации активиста, пилоты посадили самолёт из-за белорусской оппозиции, а не по распоряжению Лукашенко.

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Александр Лукашенко о Донбассе, перевороте, пытках на Окрестина и большой войне // Владимир Соловьев
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы владимир путин роман протасевич владимир соловьёв александр лукашенко
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