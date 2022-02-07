Лукашенко заявил о своей вине в появлении таких, как "пацанёнок" Протасевич

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что он виноват в появлении парней, которые похожи на создателя признанного в этой стране экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Как подчеркнул президент, существует много молодых людей с такой судьбой.

"Я сам виноват, что такие, как Протасевич, появились. Это пацанёнок, которому 18 лет, у нас немало таких было, поехал в лагерь (украинский. — Прим. ред.), тренироваться… А потом, чтобы его на крови замешать — отправили на Донбасс. Хорошо, что он не стрелял там", — заявил Лукашенко в интервью журналисту Владимиру Соловьёву.

Вместе с этим глава Белоруссии рассказал, что в страну приезжали правоохранители из ДНР и допрашивали Протасевича. Они обратились к российскому президенту Владимиру Путину, попросили его убедить Лукашенко разрешить поговорить с экс-оппозиционером.

Ранее Протасевич сообщил о планах подать иск к авиакомпании Ryanair. По информации активиста, пилоты посадили самолёт из-за белорусской оппозиции, а не по распоряжению Лукашенко.

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