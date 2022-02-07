Политолог Головачёв: для США случилось наихудшее из-за РФ и Китая

Украинский политический эксперт Андрей Головачёв заявил об окончании гегемонии США и крахе однополярного мира из-за сотрудничества России и Китая.

Он напомнил в статье для издания "Главред", что Пекин официально поддержал требования РФ к США и НАТО о гарантиях безопасности. Кроме того, Китай и РФ договорились действовать вместе против "дестабилизирующих действий" Вашингтона. По мнению Головачёва, страны взяли на себя ответственность за международную обстановку.

"Для США случилось наихудшее — Россия и Пекин заключили политический союз. Отныне на внешней арене они будут координировать свои действия против США", — написал эксперт.

Политолог также добавил, что Штаты не смогли склонить Германию в свою сторону, чтобы вместе противостоять РФ и Китаю. У США, подчеркнул Головачёв, сейчас есть всего два пути:

Признать новые реалии и начать отходить от политики санкций; Попытаться вновь установить контроль над ЕС с помощью "общеевропейской войны", мобилизовать Запад против Китая и РФ.

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