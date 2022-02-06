Джонсон "обновил" канцелярию, после скандала с "гулянкой" на Даунинг-стрит

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон объявил о масштабных перестановках в канцелярии. Общественное давление вынудило покинуть пост ряд чиновников, после скандальной вечеринки на Даунинг-стрит в разгар коронавирусных ограничений.

В течение прошлой недели свои полномочия сложили пять представителей канцелярии разных уровней. Общественность и оппозиция потребовали отставки самого Джонсона, однако, политик решил пойти другим путём.

"Перестановки на ключевых должностях в моей команде, о которых я объявляю сегодня (в субботу), помогут улучшить работу Даунинг-стрит, 10, усилят роль кабинета и наших коллег-депутатов, а также ускорят выполнение приоритетной задачи, которой является выравнивание уровня жизни в стране", — говорится на сайте правительства.

Кроме того, согласно информации, назначен и новый глава аппарата премьер-министра. Парламентарий Стив Баркли будет совмещать несколько должностей: министра по особым поручениям и главы секретариата.

Ранее британские СМИ сообщали, что, возможно, на рассмотрение министров будет вынесен вопрос об "утрате доверия" к Джонсону. Сейчас отставки премьера требуют 14 сопартийцев.

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