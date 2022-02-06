"Это госизмена": в Киеве резко раскритиковали закупку газа РФ у венгров

В Киеве заявили, что Украине незачем "кормить Европу" и закупать газ российского происхождения через третьи руки. По мнению политолог Александра Лазарева, энергокризис в Незалежной вызвал переход на экспорт голубого топлива по европейским ценам.

Как подчеркнул Лазарев, подобный подход ведёт к краху экономики. В частности, последнее решение украинского президента Владимира Зеленского о реверсе топлива не через свои ГТС, а через "Турецкий поток".

"Средняя цена (на газ. - Прим. Ред.) по палате в Европе — это 350 долларов, мы же берём его сейчас по стоимости 1440 долларов", — заявил политолог в эфире телеканала "Наш". — "Я в этом вижу конкретную государственную измену, подрыв национальных интересов в экономическом плане".

Как подчеркнул политолог, в этом случае украинские власти платят не только партнёрам, но и России, что "выливается в копеечку".

"Мы самая богатое государство в мире? Мы можем позволить себе быть кормилицей Европы, оплачивать им покупку российского газа?", — резюмировал Лазарев.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление главы "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона о том, что впервые в истории Незалежная будет закупать топливо не через виртуальный реверс, а "натуральный". Согласно информации, украинские власти уже договорились о поставках газа из Венгрии.

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