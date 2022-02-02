Эксперт оценил данные "Страна.ua" о покупке Украиной российского газа у Венгрии

Старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал сообщение "Страна.ua" о приобретении Киевом российского газа у Венгрии.

"Неожиданно, что Украина пошла таким путём. Потому что Киеву выгодно использовать именно схему "виртуального реверса". И в данном случае ещё сохранялись возможности, например, по использованию этой схемы при поставках российского газа транзитом в Словакию по основному потоку и в меньшей степени — в Польшу", — сказал специалист.

Он предположил, что украинская сторона не смогла договориться с компанией на привлекательных условиях, поэтому решила приобретать газ у Венгрии. Также эксперт подчеркнул: объём закупок будет небольшим из-за высокой стоимости голубого топлива.

"Украине всё-таки придётся искать какие-то другие возможности либо для наращивания импорта, либо для поиска альтернативных энергоносителей, например, увеличение сжигания угля или электрофикации и, соответственно, рост потребления электроэнергии вместо использования газа", —

Ранее сообщалось, что голубое топливо на территорию Украины будет поставлять Венгрия. Власти решили прекратить "виртуальный реверс". Однако, по информации "Страна.ua", ничего не поменялось.

"В таком случае Украина будет закупать всё тот же российский газ, но через посредников в лице Словакии и Венгрии (а те будут получать через Турецкий или Северный потоки). Правда, оператор ГТС говорит, что покупать будет сжиженный газ через терминал в Хорватии, но это маловероятно из-за невыгодности по цене", — написали журналисты в Telegram.

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