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Автор Екатерина Широкова

Украинские мобильные операторы отключились, Киев заподозрил "диверсию" РФ

Мир

В отключение мобильной связи и сбое в работе операторов на Украине обвинили Россию. Как заявил бывший военный прокурор Анатолий Матиос, это была "репетиция" и "диверсия" со стороны Москвы.

Украинские мобильные операторы отключились, Киев заподозрил "диверсию" РФ

По мнению экс-прокурора, все мобильные операторы Незалежной находятся под контролем российской стороны. Как подчеркнул Матиос, инцидент произошёл в минувший четверг.

"Не просто операторы отключились, а говорили, что не хватает средств для звонков. Так вот, я вам скажу, что это была репетиция ликвидации — как положить связь со стороны Российской Федерации", — цитирует экс-прокурора "Власть Сегодня" со ссылкой на эфир "Украины 24".

Матиос подчеркнул, что такой "манёвр" позволит Москве дезориентировать жителей Украины.

"Рассказываю сценарий — отключаем свет и телефон. Что происходит? Вы не знаете, где заправиться, заправка закрыта. Светофоры остановились, машины. Дети плачут, муж не пришёл, не знает дороги. Десять дней такого коллапса… Никто не знает, что происходит", — резюмировал бывший прокурор.

Как подчеркнул Матиос, потом Россия может вернуть "всё, как было" и половина граждан "выдохнет, что дурдом закончился".

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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