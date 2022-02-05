В США собираются контролировать экспорт, чтобы "удерживать Россию"

Помощник министра торговли по контролю над экспортом Теа Кендлер заявила, что США необходимо контролировать экспорт, что "сдержать" Россию от "агрессивных и опасных действий".

Как уточнила Кендлер, американской стороне необходимо использовать механизмы экспортного контроля, чтобы технологическая безопасность, в том числе и новые разработки, не были использованы другими государствами во вред США. Как подчеркнула помощник министра, речь идёт о России и Китае.

"Это означает, что нужно эффективно использовать экспортный контроль для противодействия китайской программе военно-гражданской интеграции, а также удерживания России от агрессивных и опасных действий", — цитирует выдержки из выступления Кендлер на Massachusetts Export Expo 2022 RT.

Как пояснила Кендлер, многие пытаются "заполучить" американские технологии "незаконным путём".

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