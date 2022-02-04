Россия — Китай: ветер больших перемен дует с востока

Визит в Пекин президента Владимира Путина и переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином являются важной вехой в отношениях двух держав, характеризуемых как всеобъемлющее партнёрство и стратегическое взаимодействие. В последние годы США со своими союзниками оказывали на два наших государства беспрецедентное давление с тем чтобы вбить между ними клин и максимально затормозить развитие, но эффект получился обратным.

Владимир Путин, Си Цзиньпин

Накануне визита китайское агентство "Синьхуа" опубликовало статью российского лидера, в которой даются высокие оценки развитию двусторонних связей. Взаимный товарооборот за 2021 год достиг рекордного показателя — $140 млрд, тогда как в предыдущем году он оценивался в $107 млрд. Таким образом, планы повысить его к 2024 году до $200 млрд, по-видимому, будут выполнены досрочно. Президент страны отметил, что в "портфеле" Межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству уже собраны 65 проектов на сумму свыше $120 млрд, охватывающих такие отрасли, как добыча и переработка полезных ископаемых, строительство объектов инфраструктуры и сельское хозяйство.

По словам помощника президента по международным вопросам Юрия Ушакова, в ходе визита планируется принять пакет из 15 двусторонних соглашений и договоров. В состав российской делегации вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр энергетики Николай Шульгинов, глава "Роснефти" Игорь Сечин и Юрий Ушаков. В своей статье президент Владимир Путин отчасти раскрыл будущие направления партнёрства, среди которых сотрудничество в информационно-коммуникационной отрасли, медицине, освоении космоса, в том числе — применении национальных навигационных систем и реализации проекта международной научной лунной станции.

Москва придаёт большое значение ускоренному социально-экономическому подъёму Сибири и Дальнего Востока и рассчитывает привлекать для этого китайские инвестиции и технологии. В этом направлении предстоит ещё сделать очень много: создавать удобную современную инфраструктуру и находить привлекательные бизнес-решения. В настоящее время активно идёт модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, растёт портовая инфраструктура, что позволит повысить взаимодополняемость российской и китайской экономик.

В связи с негативным влиянием западных санкций Россия и Китай расширяют практику расчётов в национальных валютах, для чего в 2019 году было подписано Соглашение о расчётах и платежах. Как сообщало "Синьхуа", в 2020 году на юань пришлась почти половина (47,4%) от общего объёма трансграничных расчётов. По мнению Юрия Ушакова, создание соответствующей финансовой инфраструктуры призвано обезопасить российско-китайское сотрудничество от санкционного давления третьих стран.

Энергетика без диктата

АЭС

В последние годы между двумя нашими странами складывается своего рода энергетический альянс. В этой связи можно вспомнить, как в мае прошлого года Владимир Путин и Си Цзиньпин по телемосту давали старт строительству четырёх новых энергоблоков на китайских АЭС — Тяньваньской и "Сюйдапу". Предусмотрено оснастить их отечественными реакторными установками ВВЭР-1200, отвечающими всем требованиям безопасности и самым высоким экологическим стандартам.

В условиях энергетического кризиса, от которого страдают Европа и Азия, особую роль приобретают надёжные поставки в КНР российского природного газа. С момента запуска по газопроводу "Сила Сибири" экспортировано свыше 15 млрд кубометров газа. Но это только начало: 30-летний контракт предусматривает ежегодную поставку в объёме 38 млрд кубометров, на которые "Газпром" планирует выйти в 2024 году.

По сравнению с капризной Европой, которая пытается диктовать России, по каким маршрутам экспортировать газ, кто должен быть собственником трубы и как её использовать, условия работы с нашим восточным соседом предельно понятны. Китай понимает, что его мощная экономика нуждается в природном газе, и ничто не помешает Пекину закупать его у России — ни идеологемы "зелёного перехода", ни диктат со стороны Вашингтона. Вот почему сегодня речь идёт об удвоении поставок природного газа из России за счёт реализации проекта нового трубопровода "Сила Сибири-2" мощностью 50 млрд кубометров.

Проектируемый трубопровод должен соединить газовые месторождения в Сибири (Ямал, ЯНАО, Красноярский край) с Синьцзян-Уйгурским автономным районом в западной части Китая. Следует отметить, что Россия — не единственный поставщик КНР: страна закупает СПГ в Австралии, Катаре и трубопроводный газ из Туркменистана. О возможностях китайского рынка сбыта свидетельствует тот факт, что даже после запуска "Силы Сибири-2" на долю России придётся не больше четверти всех газовых поставок в КНР.

Меньше забот из-за капризов Европы

Газопровод "Сила Сибири"

Информация о проекте "Сила Сибири-2" вызвала неподдельную тревогу у европейцев. Им гораздо сподручнее диктовать свои условия и оказывать давление на "Газпром" будучи основными покупателями газа, но при появлении конкурирующего рынка сбыта на востоке ситуация для них выглядит не столь радужной. Как заметил глава компании Алексей Миллер, Россия сможет в будущем осуществлять экспорт газа из Западной Сибири как на Запад, так и на Восток. В этом случае абсурдная блокировка "Северного потока-2", который не дают запустить даже после полной готовности, будет для "Газпрома" гораздо меньшей заботой.

Как отмечает руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов, появление "Силы Сибири-2" станет плохой новостью для так называемого свободного рынка газа, в рамки которого европейцы заталкивали "Газпром": они хотели видеть Россию в состоянии непрерывного стресса из-за переменчивости спотового рынка. В случае с Китаем будет классическая формула ценообразования, которая позволит "Газпрому" гарантированно поставлять большие объёмы.

Очевидные преимущества от сотрудничества с российским концерном получает и китайская сторона. Благодаря "Силе Сибири-2" Китай всё меньше будет зависеть от поставок по морю, что защитит его экономику от нестабильности. К тому же российский газ обеспечит для Китая значительную экономию, что является сегодня важнейшим конкурентным преимуществом, считает Колташов.

Не так давно Россия и Китай отметили 20-летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который был продлён еще на пять лет. Отношения между двумя странами развиваются на равноправной, деидеологизированной основе. Подходы Пекина и Москвы по большинству вопросов глобальной повестки совпадают или весьма близки. Китай также поддержал наши недавние инициативы и призывает Запад создать эффективный механизм обеспечения безопасности в Европе. Углубление партнёрства двух держав будет и дальше способствовать стабилизации напряжённой международной обстановки и способствовать демократизации системы межгосударственных отношений.

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