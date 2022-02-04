Украинская снайперша пообещала продолжить убийства людей в Донбассе

Украинский "снайпер-доброволец" Елена Белозерская дала интервью британской газете The Sun, в котором пообещала "убивать и дальше" людей в Донбассе.

Издание опубликовало видеозапись, на которой видна ночная местность через прицел снайперской винтовки. За кадром слышен женский голос. Потом в перекрестье прицела появляются люди, и снайпер несколько раз стреляет по ним. По данным The Sun, видео было снято в Донбассе в 2017 году, а стрелком была Белозерская. Автор материала называет людей, по которым стреляла снайперша, "русскими сепаратистами". В то время украинка была добровольцем на фронте, после чего была зачислена в состав морской пехоты Украины.

Издание сообщает, что Белозерская убила как минимум 10 человек и пообещала, что продолжит убивать, "если войска Владимира Путина (президент России. - Ред.) вторгнутся". В настоящее время Елена и её муж являются резервистами украинской армии.

В интервью снайперша заявила, что моральные страдания из-за убийства человека были придуманы далёкими от войны людьми.

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