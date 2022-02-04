Компания СВС оправдалась за попытку обвинить Россию в протестах в Канаде

Телеканал СВС из Канады уже дважды за эту неделю попал в неловкую ситуацию из-за того, что попытался разглядеть "руку России" в акциях протеста, устроенных местными дальнобойщиками.

Началось всё с заявления ведущей Нил Коксал, которая в эфире предположила, что за акциями протеста в Канаде стоит Россия. Правда, доказать свою гипотезу она ничем не смогла. Это голословное заявление вызвало скандал, из-за чего корпорация СВС была вынуждена сделать уточнение к словам журналистки. Однако обновление вызвало обратную реакцию, став причиной второго скандала.

Зрители сочли, что уточнение ничем не лучше первоначального заявления.

"В этом вопросе необходимо было сослаться на данные и опасения экспертов", — сказано в более поздней версии эфира CBC.

Этим уточнением остались недовольны не только зрители канала, но и локальные порталы. Все они напомнили, что всем прекрасно известно, кто именно организовал эти акции протеста, и "никто из экспертов не говорил, что это могло бы быть делом рук России".

Канадские дальнобойщики начали протестовать против коронавирусных ограничений 29 января в Оттаве. Протестующие вели себя довольно мирно, хотя на некоторых демонстрантов были заведены уголовные дела.

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