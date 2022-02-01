В Канаде объяснили, как Путин "устроил" протесты дальнобойщиков

В Канаде продолжаются масштабные антиковидные протесты дальнобойщиков, из-за которых премьер-министр Джастин Трюдо вынужден был покинуть столицу страны. А один из канадских телеканалов усмотрел причастность к их организации России и лично Владимира Путина.

О том, что на самом деле происходит сейчас в Оттаве, рассказала специалист в области искусственного интеллекта, кандидат физико-математических наук Ирина Мухина, проживающая в Торонто.

Она объяснила в эфире YouTube-канала "Радио Аврора", что в Канаде есть две категории людей. Одни очень надеются, что к власти придёт такой лидер, как Владимир Путин или кто-то похожий на него. И им надоели лица, которые не принимают решения в интересах народа. Поэтому они поддерживают эти слухи.

Но есть и те, которым надо свалить вину с больной головы на здоровую, добавила собеседник канала. Поэтому такая шутка разыгрывается в любых неприятностях, которые возникают на Североамериканском континенте.

"Есть такой мем графический: "Кнопка красная — виноваты русские". И кто-нибудь, но запускает эту "утку", что называется", — пояснила Мухина.

Она также рассказала, что триггером мирного протеста стало решение канадского правительства о том, что с 15 января пересекать границу Америки и Канады не могут те, кто не получил соответствующий уровень вакцинации. И при этом, если кто-то сможет проехать без прививки, он должен уйти на две недели в карантин.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.