Политолог перечислил режиссёров, которые могли бы снять фейк о "вторжении" Киева

Политолог, руководитель научного центра "Институт Ближнего Востока" Евгений Сатановский прокомментировал обвинения Госдепа США в создании Москвой видео с ложными данными, которое станет предлогом для боевых действий против Украины. Как подчеркнул специалист, серьёзно оценивать такие заявления не получится.

"Что, у нас Фонда кино нет? Может, Фёдор Бондарчук, или Никита Михалков, или ещё кто-нибудь что-то и снимут", — сказал эксперт, слова которого приводит "Свободная пресса".

Как пошутил Сатановский, эти режиссёры могли бы снять и фейковый ролик об атаке Украины, и теракт против человечества путём создания коронавирусной инфекции. Также политолог отметил, что до сих пор никто не опроверг версию, согласно которой COVID-19 сотворили в лаборатории США.

Ранее пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что Москва подготовила видео с атакой ВСУ на территорию России. Однако представитель ведомства отказался предоставлять доказательства обвинений СМИ. В МИД РФ раскритиковали такие сообщения и назвали их бредом.

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