Путина не показали в трансляции во время прохода российской сборной на Олимпиаде

Президент России Владимир Путин смотрит открытие Олимпийских игр из ложи и то, что его не показали в трансляции во время прохода российской сборной по стадиону, не связано с ограничениями в отношении РФ, заявил РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В пятницу, 4 февраля, на Национальном стадионе в Пекине началась официальная церемония открытия Олимпийских игр. На это мероприятие были приглашены лидеры многих стран мира, в том числе Путин.

Ранее министерство спорта Украины выпустило для своих спортсменов рекомендации, которые запрещают им разговаривать с журналистами на русском языке во время Олимпиады. Также украинским атлетам запретили стоять рядом с россиянами и с российским флагом.

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