На зимней Олимпиаде в Пекине начались соревнования по кёрлингу

На зимних Олимпийских играх, которые проходят в Пекине (Китай), начались первые соревнования.

В среду, 2 февраля на Олимпиаде стартовали соревнования по кёрлингу в дабл-миксте. Российским керлингистам не удалось пройти отбор, поэтому они не будут выступать. В первом раунде Швеция встретится с Великобританией, Австралия с США, Норвегия с Чехией, а Швейцария — с Китаем.

В пятницу, 4 февраля состоится официальная церемония открытия Олимпийских игр. На это мероприятие приглашены лидеры многих стран мира. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что на Национальном стадионе в Пекине могут встретиться президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский.

Ранее украинским спортсменам, которые будут выступать на Олимпийских играх-2022, запретили стоять рядом с атлетами из России и с российским флагом.

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