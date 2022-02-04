На Украине снесли памятник великому русскому полководцу в рамках декоммунизации

В украинском городе Полтава снесли памятник русскому полководцу Александру Суворову, сообщает издание "Страна.ua".

Памятник находился в Полтавском музее тяжелой бомбардировочной авиации, куда он был перевезён из киевского военного лицея имени Ивана Богуна.

"Указанный памятник был одним из элементов советской наглядной агитации и пропаганды, потерявшей свое значение после обретения Украиной независимости", — сказал директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович, который инициировал снос монумента.

С 2014 года Украина активно проводит политику по ликвидации идеологического наследия советского периода истории страны. На Украине в рамках декоммунизации происходит демонтаж памятников советским государственным деятелям и полководцам.

Ранее в Киеве предлагали изменить пол статуе "Родина-мать". Также в столице убрали памятник о дружбе города с российской столицей Москвой.

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