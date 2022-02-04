Bloomberg: благодаря своей "финансовой крепости" РФ переживёт новые санкции

В течение последних лет Россия смогла выстроить "финансовую крепость", которая поможет ей без потерь встретить новые санкции Запада. Такое мнение озвучило агентство Bloomberg.

По мнению автора материала Анны Андриановой, таких потерь, как это было в 2014 году, новые санкции России уже не принесут.

"Шаги против России, которые обсуждает администрация Байдена со своими союзниками, могут повлиять на рубль, инвестиционный климат в стране или инфляцию, однако они не способны спровоцировать падение показателей, как в 2014 году", — сказано в статье.

В материале говорится, что за этот период времени Россия смогла увеличить свои резервы, выйти на профицит бюджета и уменьшить свой госдолг до одного из самых минимальных значений по сравнению с другими ведущими экономиками мира. По мнению издания, Россия также всё меньше зависит от доллара, потому что всё больше транзакций совершает в других мировых валютах — евро и юане.

"Россия намного лучше готова к санкциям, чем раньше, по крайней мере по макропоказателям", — такой комментарий оставила к материалу старший экономист БКС Наталья Лаврова.

Специалист уверена, что только действительно экстраординарные меры по отношению к России смогут затормозить её экономический рост.

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