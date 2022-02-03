Визит Шольца к Путину рассердит Вашингтон и Киев

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, имея ввиду позицию своей партии и экономические риски, не имеет планов на объявление санкционной войны против России.

Щольц придерживается "очень точной" политики

Критикуемый на Западе за свою нерешительность в отношении наказания "агрессивной" России в её позиции по Украине, канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил в среду в программе ZDF "Heute journal", что "скоро" отправится в Москву, не назвав точной даты.

Он предупредил, что до встречи с Владимиром Путиным встретится в понедельник в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом.

"Я работаю активно со всеми союзниками и партнёрами в Европейском союзе по вопросу Украины — едва ли ещё какая-то тема занимает у нас больше времени. Разумеется, я говорил и с российским президентом, и мы готовим тщательно всё, что будет необходимо. Я поеду в США, я также в ближайшее время буду говорить в Москве по необходимым вопросам", — сказал Шольц.

Отвечая на вопрос, является ли Германия является ненадежным партнером в НАТО в конфликте вокруг Украины, он ответил, что Германия внесла "очень большой военный вклад" в НАТО и оказала Украине наибольшую помощь — почти 2 миллиарда евро, "чтобы она встала на ноги и хорошо развивалась".

Он также заверил, что стратегия правительства в отношении России "очень точна".

"Я дал понять, что нарушение территориальной целостности Украины недопустимо и будет сопряжено с большими издержками для России. В то же время будет сделано всё для того, чтобы мы искали путь к мирному развитию Европы через переговоры. Вы знаете, сколько граждан боятся, что война в Европе действительно может произойти? Наша общая задача — использовать эту двойную стратегию, чтобы этого не произошло ", — подчеркнул Шольц.

Санкции против России ударят по Германии

В западной прессе Шольца обвиняют в слишком осторожном поведении в украинском кризисе, пеняют ему отсутствие публичной позиции по этому вопросу и ведения переговоров с Путиным, в то время как другие европейские лидеры очень активны.

Только после долгих колебаний канцлер согласился, что газопровод "Северный поток-2" может быть использован в качестве возможного инструмента санкций и то, не называя его. В то же время он отказался поставлять оружие Украине.

На прошлой неделе Шольц призвал к осторожности в отношении возможных санкций против России.

"Благоразумие диктует выбор мер, которые окажут наибольшее влияние (на Россию). В то же время мы должны учитывать последствия, которые это будет иметь для нас", — сказал Шольц Süddeutsche Zeitung.

Путин не исключает войны в Европе

Активность первых лиц Европы в поиске контактов с российским президентом объясняется жёсткой позицией Владимира Путина после получения ответа США и НАТО по гарантиям безопасности, текст которого распространила газета El Pais.

Комментируя ответ, Владимир Путин отметил, что ключевые требования России, касающиеся принципа нерасширения, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, не были учтены адекватным образом.

Президент отметил, что 10 статья договора от 1949 года о создании НАТО позволяет, но не обязывает альянс принимать другие европейские страны в организацию. Поэтому ничто не мешает отказать Украине в ее стремлении стать частью блока. В обратном случае существует вероятность военного конфликта НАТО и России из-за Крыма.

Москва надеется на продолжение диалога до тех пор, пока удовлетворяющее всех решение не будет найдено, подчеркнул Путин.

Ранее на вопрос о том, как в Кремле будут реагировать на отказ своих оппонентов, Владимир Путин сказал, что "это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты".

Партия сказала надо, Шольц ответит есть

Именно этой позицией вызваны последние разговоры Путина с Эмманюэлем Макроном, Борисом Джонсоном, Марио Драги. А вот Шольц, действительно, не суетится, но это не значит, что по закрытым дипканалам, по линии того же Герхарда Шрёдера из той же СДПГ эти вопросы не обсуждались.

Или, допустим, по линии также социал-демократки, главы земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэлы Швезиг, которая неустанно борется за газопровод "Северный поток -2", выходящий на сушу именно на территории её земли. Или по линии парламента, где лидер парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених рассматривает альтернативы НАТО чтобы гарантировать европейскую безопасность и урегулировать украинский кризис.

"Даже без президента Трампа США больше не являются партнером Европы, каким они были раньше. Германии не следует умалять себя и больше использовать Совет Россия-НАТО, ОБСЕ и Минский формат. Но самое главное — успокоиться и найти выход из (украинского) кризиса — не важно, в каком формате", — сказал политик в интервью taz.de

Как и прежнее правительство, нынешние власти Германии понимают, что страна понесёт огромные издержки, если присоединится к энергетическим и финансовым санкциям против РФ, и вряд ли они будут эффективными. В некризисное время СПГ дороже российского газа, а найти существенные резервные мощности у любого производителя СПГ в кризис крайне сложно и они не покроют потребности. Значит выход только один — разрядка, учитывая обеспокоенности России. Этим Шольц и будет заниматься.

Читайте по теме: Немецкий политолог: пора признать провал попыток Запада изменить Россию

Der Spiegel: поляки обвинили Германию в "бездействии" в отношении Украины

Германия нервничает: из-за роста напряжённости с РФ ввод СП-2 под вопросом

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.