AP: Байден заявил о ликвидации главаря ИГ*

Президент США Джозеф Байден заявил, что в ходе операции на северо-западе Сирии Вооруженным силам страны удалось ликвидировать главаря террористической группировки ИГ*, сообщает Associated Press

По словам американского лидера, речь идёт о главном лидере террористической организации Абу Ибрахиме аль-Хашими аль-Курайши. При этом Байден добавил, что после прошедшей операции все военнослужащие Штатов вернулись домой. Позже президент хочет выступить с обращением к нации, чтобы рассказать об этом.

Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сказал, что Россия требует немедленного вывода из Сирии всех иностранных военных, которые присутствуют там незаконно.

*Террористическая организация, запрещённая на территории России

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