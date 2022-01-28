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Автор Юлия Миленина

Полянский: Россия требует немедленного вывода из Сирии всех иностранных сил

Мир

Россия требует немедленного вывода из Сирии всех иностранных военных, которые присутствуют там незаконно. С таким призывом выступил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Полянский: Россия требует немедленного вывода из Сирии всех иностранных сил

По его словам, американцы не могут победить терроризм даже в локальном масштабе, не говоря уже о международном. Дипломат подчеркнул: "зона беззакония" появилась на северо-востоке Сирии именно из-за нелегального нахождения США в этой стране.

Полянский пояснил, что на таких территориях орудуют иностранные боевики и террористы, передаёт РИА Новости.

"Подобная атмосфера характерна для всех мест пребывания американских военных как во время своей дислокации, так и после ухода", — сказал он.

Зампостпреда РФ при ООН также напомнил, что ранее был нанесён серьёзный удар по ИГ* в Сирии. Представители запрещённой группировки бежали с районов, которые контролируют сирийские власти. Однако, как подчеркнул Полянский, проблемы всё ещё есть там, где США создали "правовой вакуум", оккупировав территорию иностранными войсками.

Дипломат добавил, что РФ продолжит бороться с терроризмом в Сирии, помогая руководству государства.

* Террористическая организация, запрещённая на территории Российской Федерации.

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