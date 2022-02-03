В Сирии убиты 13 человек: Пентагон считает миссию успешной

Американские солдаты успешно завершили миссию против террористов на северо-западе Сирии, сообщил представитель Минобороны США Джон Кирби. Пострадавшие с американской стороны отсутствуют.

"Американские силы специального назначения под контролем Центрального командования США сегодня вечером провели контртеррористическую миссию на северо-западе Сирии", — сообщили на официальном сайте ведомства.

Военные действовали на территории провинции Идлиб. По данным телеканала Al Mayadeen, в ходе операции убили 13 человек, среди которых шестеро подростков. Также армия разрушила два жилых дома, из-за чего погибли гражданские. Миссия длилась около трёх часов. Солдаты должны были арестовать руководителя террористического движения "Аль-Каида"*.

Ранее Россия потребовала как можно быстрее вывести из Сирии иностранные войска. С этим обращением выступил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

* запрещённая в России террористическая организация

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.