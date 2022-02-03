Кулеба: РФ должна дать Европе гарантии безопасности

Евроатлантическому сообществу стоит перехватить у РФ инициативу в дискуссиях по европейской безопасности, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на министерской встрече "Бухарестской девятки" НАТО.

"Евроатлантическое сообщество должно задавать РФ подобные вопросы. Когда Россия объяснит …, как она понимает собственное обязательство не усиливать свою безопасность за счет безопасности других, в частности Украины?"- цитирует Кулебу пресс-служба МИД Украины.

По информации ведомства, на встрече было заявлено, что действия РФ представляют угрозу безопасности не только Украины, но и всего евроатлантического пространства.

Сообщается, что ряд членов "Бухарестской девятки" заявил о подготовке решений, которые помогут усилить "оборонные способности, киберзащиту и экономическую стабильность Украины".

В декабре 2021 года РФ направила США и НАТО проекты соглашений по гарантиям безопасности. По итогам их обсуждения на переговорах Вашингтон и альянс предоставили Москве письменные ответы на её предложения. В настоящее время они изучаются РФ.

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