Daily Telegraph: Путин уже победил. Запад ждёт упадок

Британский таблоид Daily Telegraph предупредила коллективный Запад о том, что его ждёт "спираль унижения и упадка", предотвратить раскручивание которой можно только одним способом: защитить Украину.

На данный же момент, утверждает автор статьи, Россия и лично её президент уже победили.

В качестве аргумента издание приводит "провальные военные операции США в Ираке и Афганистане, финансовые кризисы и курс на конфронтацию с Россией", которые "подорвали в странах Запада" Западе" уверенность в том, что Штаты, ЕС и НАТО могут претендовать оставаться образцом демократии.

"Особенно эта вера пошатнулась в тот момент, когда все западные союзники разом отреклись от Украины, — пишет Daily Telegraph. — Путину уже не надо отдавать приказ на вторжение. В каком-то смысле он уже победил, ведь союзники Украины проговорились, что защищать её не хотят".

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