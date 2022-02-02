Путин обсудил с Джонсоном Украину и предложения по гарантиям безопасности

Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Соединённого Королевства Борисом Джонсоном ситуацию вокруг Украины. Об итогах телефонных переговоров лидеров двух стран сообщила пресс-служба Кремля.

Во время беседы Владимир Путин обратил особое внимание на "хронический саботаж Киевом минских договорённостей". Также разговор шел о том, что Североатлантический альянс не в состоянии адекватно и своевременно реагировать на обращения России по проблемным вопросам.

"Отмечена неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, прикрываясь при этом ссылками на так называемую политику "открытых дверей" альянса, противоречащую основополагающему принципу неделимости безопасности", - говорится на сайте Кремля.

Вопросы безопасности Путин обсуждал и с другими европейскими лидерами. В конце января он разговаривал по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Президент РФ отметил, что США и НАТО принципиально не учитывают пожелания России по многим конфликтным аспектам современной политической повестки.

Напомним, Москва выступает категорически против дальнейшего расширения альянса, размещения ударных систем вооружений поблизости от границ России.

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