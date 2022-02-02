Эксперт назвал вылет трёх американских "самолётов Судного дня" сигналом РФ

Три самолёта E-6B, являющихся воздушными командными пунктами на случай ядерного конфликта, поднялись в воздух в США 2 февраля. Об этом сообщил со ссылкой на данные сайта Flightradar директор Французского центра исследований в области разведки Эрик Денесе.

"Три самолета E-6B Mercury — воздушные командные пункты, предназначенные для ВМС США в рамках ядерного ответа, были одновременно подняты в воздух над территорией Соединенных Штатов", — цитирует эксперта РИА Новости.

По словам Денесе, полёты E-6B, которые называют "самолётами Судного дня", фиксируют иногда, в том числе во время учений. Эксперт отметил необычность одновременного нахождения в воздухе трёх подобных машин.

"Одновременный полёт трех самолетов встречается очень редко, что заставляет задуматься о послании, адресованном Москве… Как будто США хотели дать понять, что они находятся в состоянии повышенной боевой готовности, в том числе их ядерные силы", — заявил Денесе.

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