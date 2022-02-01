Зеленский подписал указ об увеличении численности ВСУ на 100 тысяч человек

Численность Вооруженных сил Украины планируется увеличить на 100 тысяч человек в ближайшие три года. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский.

Как сообщил украинский лидер, выступая на заседании Верховной рады, указ предполагает создание 20 дополнительных бригад ВСУ, а также увеличение срока службы контрактников.

В соответствии с документом предполагается увеличить денежное довольствие военнослужащих до уровня не ниже трех минимальных зарплат. Планируется разработать систему карьерного роста офицеров и концепцию обеспечения жильём военных, ветеранов и их семей.

По словам Зеленского, указ будет способствовать переходу Украины на профессиональную армию.

Президент подчеркнул, что появление документа не связано с угрозой военных действий.

"Этот указ - не потому, что скоро война. Этот указ для того, чтобы скоро и дальше был мир. Этот указ с радостью подписываю", - цитирует украинского лидера «Интерфакс».

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