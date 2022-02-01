Зеленский: украинцам нужно рассчитывать только на свои силы при обороне

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал жителей страны полагаться только на свои силы в случае "нападения" России.

Президент Украины подчеркнул, что у государства довольно много иностранных партнёров. Тем не менее, по его словам, эти "друзья" в любом случае больше ценят свою собственную родину. Об этом Зеленский заявил, выступая на открытии седьмой сессии Верховной рады. Трансляцию вёл телеканал "Украина 24".

"Мы благодарны нашим друзьям, но у них есть своя родина. Помните об этом. Никто, кроме нас, страну не защитит, не сохранит, не поднимет. Мы должны рассчитывать лишь на себя", — отметил глава Украины.

Западные СМИ регулярно пишут о якобы готовящемся "вторжении" РФ на украинские земли. При этом в Кремле уже неоднократно сообщали, что Россия не планирует нападать на страну.

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