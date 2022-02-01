Находчивый швейцарец изменил пол, чтобы раньше выйти на пенсию

Мужчина из Швейцарии "находчиво" подошёл к применению нового закона о гендерной принадлежности. Чтобы раньше выйти на пенсию, он официально сменил пол.

Согласно законодательству Швейцарии, женщины уходят на заслуженный отдых в 64 года, а мужчины годом позже — в 65 лет. Находчивый гражданин не стал ждать и решил сменить пол, чтобы получать государственные выплаты.

Впрочем, больших усилий ему это не стоило. С начала 2022 года власти внесли поправки в закон о гендерной принадлежности и упростили смену данных в паспорте.

Так, теперь гражданам нет необходимости подтверждать медицинскими документами своё "мироощущение" и достаточно написать заявление и заплатить пошлину в размере чуть больше 70 евро.

"Ничто не мешает мужчине подать заявление о смене пола в возрасте 17 лет, чтобы избежать призыва в армию. А в 30 лет вы возвращаетесь и меняете своё имя на мужское, и всё. И это всего за 150 франков", — цитирует возмущённых новыми поправками в законе пользователей Сети Страна.ua.

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