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Автор Ольга Лебедева

Найдено разрешение гендерного неравенства: "синтетические матки всем"

Интересные Новости

Соучредитель Ethereum Виталик Бутерин и основатель торговой платформы цифровых продуктов Gumroad Сахил Лавиния придумали, как решить проблему гендерного неравенства: надо использовать "синтетические матки".

Предложение прозвучало после того, как во вторник генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск предупредил, что общество "должно гораздо больше беспокоиться о демографическом коллапсе”, его коллеги предложили решение для снижения рождаемости.

 

Виталик Бутерин, соучредитель криптовалюты Ethereum, согласился, утверждая, что женщины смогут продолжать работать, если "бремя беременности” будет заменено синтетическими матками.

 

Бутерин, чей собственный капитал оценивается в 1,46 миллиарда долларов, заявил, что

"… передача беременности на аутсорсинг машинам может означать значительное сокращение финансового неравенства между полами".

Простой народ не оценил идею

Хотя Лавиния и Бутерин получили некоторую поддержку в социальных сетях, большинство реакций были в подавляющем большинстве негативными, и критики сравнивали эту идею с выращенными в лаборатории людьми из "Матрицы".

 

Это так мрачно… почему бы не создать систему, в которой каждый, кто вносит свой вклад в общество, зарабатывает достаточно, чтобы построить семью, купить дом и жить вместо того, чтобы постоянно снижать цены из-за инфляции?” — предложил один из комментаторов.

Журналист Амиль Ниази написал в "Твиттере":

"Причина, по которой большинство решают не заводить детей, заключается не в том, что им не хватает быстрых и простых синтетических маток, а в том, что всё чаще кажется, что вам нужно быть миллионером, чтобы иметь их”.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

В 2019 году учёные из Нидерландов заявили, что они находятся в пределах 10 лет от создания первой в мире искусственной матки. Однако эта технология предназначена для защиты недоношенных детей, а не для полной замены естественной беременности.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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