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Автор Игорь Рябов

DNA: Европе грозит энергетическая катастрофа в случае введения санкций против РФ

Мир

В Европе разразится серьёзный энергетический кризис, если она введёт жёсткие санкции против России, пишет эксперт индийской газеты Daily News and Analysis Амит Бансал.

DNA: Европе грозит энергетическая катастрофа в случае введения санкций против РФ

Автор статьи предположил, что ЕС может ввести запрет на поставки российского газа.

"Однако континент сильно зависит от дешевого и доступного топлива из этой страны", — подчеркнул Амит Бансал.

Если Брюссель введёт подобные ограничения, то они обернутся против Евросоюза, которому в таком случае придётся доставлять танкерами дорогое "голубое топливо" с Ближнего Востока. Это станет большой проблемой для ЕС и подорвёт энергетическую безопасность региона.

Колумнист не исключил, что Брюссель может попытаться отключить Россию от системы SWIFT, однако эта мера не приведёт к ожидаемому результату и лишь побудит Москву искать альтернативные платежные системы, которые скоро может предложить Китай, поскольку он уже пошёл по этому пути.

Ранее немецкий политик Фридрих Мерц заявил, что отключение России от SWIFT станет "атомной бомбой" для всей мировой торговли. Мировой рынок понесёт непоправимый ущерб в случае лишения доступа РФ к международной межбанковской системе, подчеркнул Мерц.

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Россию могут отключить от SWIFT? Что тогда будет?
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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