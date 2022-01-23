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Автор Игорь Рябов

"Невозможно просто": глава делегации в Вене об угрозах отключения РФ от SWIFT

Политика

Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил о несерьёзности угроз отключить РФ от системы SWIFT.

"Невозможно просто": глава делегации в Вене об угрозах отключения РФ от SWIFT

"Об этом речи не идет. Это невозможно просто, де-факто. Отключить Россию, с нефтью, с газом, со всеми делами? Да они смеются. Это сразу было понятно — это называется сразу напугать, а потом "ой, не напугались, ну ладно, тогда не будем", — сказал Гаврилов в эфире YouTube-канала "Изолента live".

Он сравнил поведение Запада, угрожающего отключением России от SWIFT, с животным, которое ест кактус, испытывает боль, но всё равно продолжает это делать.

На днях гендиректор Центра изучения проблем международных санкционных режимов Марат Баширов заявил, что отключение России от SWIFT станет лёгкой простудой для России, однако для Запада это смерть.

Ранее немецкий политик Фридрих Мерц сравнил отключение России от SWIFT с атомной бомбой для всей мировой торговли. Если лишить Россию доступа к международной межбанковской системе, то мировой рынок понесёт непоправимый ущерб, подчеркнул Мерц.

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SWIFT и финансовая война США против РФ
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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