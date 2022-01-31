Взгляд из Пекина: "большая игра" США направлена против Китая и России

Эксперт Центра исследования мировых проблем при агентстве Синьхуа Вань Чэнцай считает, что "большая игра" США нацелена на Китай и Россию.

"Соединённые Штаты рассматривают происходящие в мире огромные перемены как большую игру великих держав. Для самих США острие этой игры прежде всего нацелено на Россию и Китай", — цитирует ТАСС китайского эксперта.

По его мнению, сейчас "игра" между Москвой и Вашингтоном сосредоточена вокруг темы расширения НАТО на восток и того, как будет решаться кризиса на Украине. При этом, полагает Вань Чэнцай, результаты этой "игры" могут оказать влияние на формирование новой модели мироустройства.

По его мнению, Россия не может не реагировать на расширение НАТО, поскольку считает это угрозой своей безопасности. И если в Вашингтоне не пожелают прислушаться к опасениям Москвы, то Россия "обязательно примет контрмеры, которые сочтет необходимыми". Китайский эксперт считает, что если США искренне желают улучшить отношения с Россией, то расширение Североатлантического альянса должно быть остановлено.

Интересен комментарий китайского эксперта относительно роли, которую мог бы сыграть Пекин в нынешних событиях. Судя по его словам, особого энтузиазма по этому поводу в Китае не испытывают.

Вань Чэнцай назвал "дипломатическим трюком" призывы, которые звучат из Вашингтона, дабы руководство КНР повлияло на российские власти для "снижения напряжённости" вокруг Украины.

По словам эксперта, "как говорят в Китае, "ласка свидетельствует свое уважение петуху на Новый год", то есть под благовидным предлогом попытаться вбить клин в китайско-российские отношения, пристегивая Китай к американскому давлению на Россию".

Он подчеркнул, что США нет никакой необходимости направлять какое-либо послание России через Китай, поскольку дипломатические каналы между Москвой и Вашингтоном работают нормально. Вань Чэнцай также подчеркнул, что минские соглашения являются ключом к урегулированию кризиса на Украине.