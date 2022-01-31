Народная милиция ЛНР: Украина снимает постановочные сюжеты о "нападении" РФ

Киев готовит постановочные сюжеты о якобы начавшемся "нападении" России на украинские земли. Об этом сообщается на официальном сайте Народной милиции ЛНР.

Начальник управления Народной милиции Ян Лещенко заявил, что информационную кампанию против РФ власти страны планируют провести в несколько этапов. По его словам, главные цели такой пропагандистской политики — посеять панику среди населения Украины и обвинить Россию в "агрессии".

"На первом этапе запланирован выпуск в телевизионный эфир заранее подготовленных постановочных видеосюжетов о якобы начале военных действий против Украины со стороны Народных республик и РФ", — сказал Лещенко.

Он отметил, что на втором этапе пропагандисты будут "демонстрировать успехи украинской армии", говоря об "отражении мнимой агрессии". При этом начальник управления милиции подчеркнул: гибель мирных жителей Народных республик будет представляться как "уничтожение террористов".

На третьем этапе, пояснил Лещенко, в украинских СМИ появятся постановочные кадры, на которых можно будет увидеть "успешные действия армии Украины" по продвижению вглубь ЛНР. По его мнению, в эфир также пустят подготовленные сюжеты, где "мирные жители" расскажут об "ужасах войны" и потребуют "освободить от российского гнёта".

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