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Автор Светлана Нерадовская

На Украине попросили Запад больше снабжать Киев оружием вместо пустых разговоров

Мир

По мнению украинского министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, Западу следует не заниматься пустым обсуждением "российского вторжения", а больше снабжать Киев оружием и деньгами в доказательство своей поддержки Украине.

На Украине попросили Запад больше снабжать Киев оружием вместо пустых разговоров

Ткаченко убеждён, что Запад занял позицию стороннего наблюдателя за ситуацией на российско-украинской границе, в то время как он должен проявлять в этом отношении более активное участие, давая Киеву больше оружия и экономической помощи.

"Позиция Запада мне иногда напоминает позицию человека, который сидит в автомобиле и видит, что кого-то сейчас побьют, он машет рукой и говорит: "Ну вот когда вас побьют, мы вызовем медпомощь".

Поэтому вместо разговоров, если вы уже говорите на высоких тонах, останавливайте "Северный поток", давайте больше оружия именно из тех стран, из которых оно не поступает. Мы благодарны конечно, что сейчас оружие пошло, давайте помощь экономическую в виде денежных гарантий", — заявил Ткаченко в интервью на телеканале "1+1".

Глава министерства культуры и информационной политики Украины добавил, что западная пресса только сейчас "проснулась" и начала наконец говорить о готовящемся нападении России. При этом Ткаченко уточнил, что происходящие в последнее время события на Украине и на Западе воспринимаются по-разному, потому что украинцы в отличие от западных стран "понимают, о чём идёт речь".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ситуация на востоке страны нагнетается, и эскалация сегодня совсем не больше той, что была до этого. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также сообщили, что пока не видят признаков готовящегося полномасштабного наступления со стороны России.

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США: вторжение РФ на Украину/Еще больше оружия Киеву от НАТО/ Новые санкции
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина дмитрий кулеба алексей данилов
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