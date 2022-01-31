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Автор Ольга Лебедева

FT: Европа вот-вот расколется на два лагеря из-за Украины

Мир

Агрессивное поведение Лондона, занявшего в украинском кризисе активную антироссийскую позицию, может разделить Запад на два лагеря.

FT: Европа вот-вот расколется на два лагеря из-за Украины

Об этом пишет колумнист деловой газеты Financial Times Анн-Сильвен Шассани.

В опубликованной изданием статье Шассани британской дипломатии противопоставляет "более сдержанную позицию" Франции и Германии. По его мнению, сейчас в Европе созданы предпосылки для "раскола" Запада на два лагеря: англо-американский и франко-германский.

Журналист отмечает, что подобное Европа "уже проходила" во времена иракской войны.

Напомним, что в последние дни власти Великобритании сделали ряд громких заявлений по поводу необходимости "сдерживания России" и разработанного ими нового пакета антироссийских санкций. Всё это звучит на фоне отправок на Украину оружия и "инструкторов, которые будут учить" с ним обращаться.

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