Уоллес едет в Москву, надеясь "удержать Россию от безумия войны"

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что в ближайшее время отправится в Москву для переговоров со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, но отметил, что он "не настроен оптимистично” в отношении положительного результата.

Напомним, Уоллес "разделяет опасения" по поводу вероятности нападения России на Украину и возглавляемое им ведомство "поделилось" с Киевом 2000 противотанковых ракет малой дальности и отправило британских военспецов "для оказания помощи украинцам в начальной подготовке" в рамках операции "Орбиталь".

На прошлой неделе Уоллес сообщил парламенту, что пригласил Шойгу в Лондон для "добросовестного” обсуждения вопросов, касающихся взаимных проблем безопасности и постоянно растущей напряженности. В ответ министр обороны России вместо этого пригласил своего коллегу в Москву.

В четверг в интервью BBC он подтвердил, что принял приглашение из Москвы и "скоро” отправится в Россию, заявив, что есть "шанс”, что российскую агрессию можно остановить.

Аналогичное суждение ранее высказал и премьер Британии Борис Джонсон. Он предупредил, что "сыновья многих российских матерей не вернутся домой”, если начнется конфликт, призвав к установлению мира:

"Я верю, что все опасения России еще можно развеять, и мы могли бы найти путь к взаимной безопасности с помощью терпеливой и принципиальной дипломатии, при условии, что президент Путин избежит ловушки начала ужасной войны”,- сказал Джонсон.

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