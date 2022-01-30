Величайшая зрада: политолог Корнейчук заявил, что Киев попросит газ у РФ

После запуска российского газопровода "Северный поток-2" Киев будет вынужден пойти на прямые переговоры с Москвой по поставкам голубого топлива, заявил политолог Дмитрий Корнейчук.

По его словам, в отопительный сезон следующего года обстановка с энергокризисом в стране накалится до предела. Киеву просто неоткуда будет брать газ, так как после запуска СП-2, транзитной трубы "не останется".

"Мы берём газ из транзитной трубы, а когда заработает "Северный поток — 2", а он заработает в этом году, то у нас и в транзитной трубе не будет газа", — пояснил Корнейчук в эфире канала NewsOne.

Политолог уверен, что в большей степени выйти на "поклон" к "Газпрому" украинскую власть вынудит народ. Люди просто не смогут оплачивать счета. Поэтому Киеву придётся пойти на "величайшую зраду".

"Тогда украинцы скажут: да хоть с кем угодно вы договаривайтесь — только снизьте нам тарифы на газ. Это банальная политтехнология", — резюмировал Корнейчук.

Политолог подчеркнул, что нынешняя политика власти Незалежной сознательно "поставила на колени" не только малый, но и крупный бизнес в стране, подняв стоимость энергоресурсов.

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