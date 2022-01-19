Корнейчук: Порошенко и Зеленский — политические трупы, украинцы их ненавидят

Украинский лидер Владимир Зеленский и экс-глава государства Пётр Порошенко являются "политическими трупами", их ненавидит народ. Об этом заявил политолог Дмитрий Корнейчук.

По его словам, власти Украины создают ложные рейтинги, пытаясь обмануть жителей страны. Однако, как подчеркнул эксперт, люди всё замечают, все внутренние проблемы.

"Два политических трупа, которых ненавидит вся страна. И рейтингами нас не обманешь. Можно рисовать любые рейтинги, но это всё до выборов", — сказал Корнейчук в эфире телеканала "Наш".

По мнению политолога, Порошенко и Зеленский уже начали думать над тем, как на следующих парламентских выборах привести в Раду наибольшее количество своих сторонников.

"И это при том, что у них нет рейтинга. Соответственно, нужно провести мобилизацию электората друг у друга", — заключил эксперт.

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