EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

Корнейчук: Порошенко и Зеленский — политические трупы, украинцы их ненавидят

Мир

Украинский лидер Владимир Зеленский и экс-глава государства Пётр Порошенко являются "политическими трупами", их ненавидит народ. Об этом заявил политолог Дмитрий Корнейчук.

Корнейчук: Порошенко и Зеленский — политические трупы, украинцы их ненавидят

По его словам, власти Украины создают ложные рейтинги, пытаясь обмануть жителей страны. Однако, как подчеркнул эксперт, люди всё замечают, все внутренние проблемы.

"Два политических трупа, которых ненавидит вся страна. И рейтингами нас не обманешь. Можно рисовать любые рейтинги, но это всё до выборов", — сказал Корнейчук в эфире телеканала "Наш".

По мнению политолога, Порошенко и Зеленский уже начали думать над тем, как на следующих парламентских выборах привести в Раду наибольшее количество своих сторонников.

"И это при том, что у них нет рейтинга. Соответственно, нужно провести мобилизацию электората друг у друга", — заключил эксперт.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Политолог: Украина может спастись, только если станет федерацией
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы рейтинг украина пётр порошенко владимир зеленский
Новости
В Алма-Ате снова перекрыли улицы: полиция проводит антитеррористическую операцию
Мясников назвал симптомы "омикрона", при которых нужна помощь врача
В небе над Кузбассом перед Крещением заметили гигантский крест
Посол Мельник: Киев хочет немецкие корабли, а безвольная Германия не даёт
Инфекционист объяснила, как лечиться при первых признаках "омикрона"
Корнейчук: Порошенко и Зеленский — политические трупы, украинцы их ненавидят
Волочкова, закатившая скандал в самолёте, будет подавать в суд на бортпроводника
Политолог Бортник: до войны между Россией и Западом осталось две недели
Вирусолог Зверев рассказал, так ли страшен "омикрон", как его представляют
Spiegel: Генсек ООН предложил экс-канцлеру ФРГ Меркель новую работу
Последние материалы
В Алма-Ате снова перекрыли улицы: полиция проводит антитеррористическую операцию
Мясников назвал симптомы "омикрона", при которых нужна помощь врача
В небе над Кузбассом перед Крещением заметили гигантский крест
Посол Мельник: Киев хочет немецкие корабли, а безвольная Германия не даёт
Инфекционист объяснила, как лечиться при первых признаках "омикрона"
Корнейчук: Порошенко и Зеленский — политические трупы, украинцы их ненавидят
Волочкова, закатившая скандал в самолёте, будет подавать в суд на бортпроводника
Политолог Бортник: до войны между Россией и Западом осталось две недели
Вирусолог Зверев рассказал, так ли страшен "омикрон", как его представляют
Spiegel: Генсек ООН предложил экс-канцлеру ФРГ Меркель новую работу
Популярное
Здоровье
Заразившийся "омикроном" врач Чуйко: "Новый ковид — он вообще другой"

Врач-реаниматолог Михаил Чуйко, заразившийся "омикроном", рассказал, чем новый штамм отличается от других разновидностей коронавируса.

Заразившийся "омикроном" врач Чуйко: "Новый ковид — он вообще другой"
Физиогномист рассказал, о чём думал Назарбаев во время обращения к нации
Мир. Новости мира
Физиогномист рассказал, о чём думал Назарбаев во время обращения к нации
Бывший СССР
Путч продолжается. Ваххабизм и национализм убьют Казахстан
Мир. Новости мира
Политолог: США готовы к новому Майдану на Украине для удара по России
Ирина Шлионская Романы с призраками и пришельцами — расстройство личности или мистификация? Ирина Шлионская Юрий Носовский Казаки-эсэсовцы: сколько веревочке ни виться — всё равно на эшафоте затянется Юрий Носовский Любовь Степушова Путч продолжается. Ваххабизм и национализм убьют Казахстан Любовь Степушова
Здоровье
Мясников о перечне противопоказаний к вакцинации от COVID-19: "Глазам не верю!"
Мир. Новости мира
Украина и НАТО всё: ответ РФ будет "быстрым, асимметричным и жёстким"
Брюссель — Варшава: денежный спор подошёл к точке невозврата
Мир. Новости мира
Брюссель — Варшава: денежный спор подошёл к точке невозврата
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников