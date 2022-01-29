В британском издании The Economist опубликована редакционная статья с рассуждениями о планах президента России относительно Украины, какие нашу страну ждут последствия при разных вариантах развития событий, как должен реагировать Запад и так далее.
В общем-то, в статье перечислен полный набор штампов о якобы возможном "российском вторжении на Украину", которыми западная пресса — в первую очередь американская и британская — пичкает публику с осени прошлого года. Но The Economist рекспектабельное издание, а потому, в отличие от The Sun, не может себе позволить рассказы о боевых роботах и собаках-парашютистах, которых готовят для вторжения на Украину.
И вот к какому выводу в конечном итоге приходят авторы The Economist: "Редко когда разница между интересами страны и ее лидера бывает столь разительна. Россия только выиграет от более качественных, тесных и мирных отношений с Западом".
Подчёркивается, что только президент России "выигрывает от существующих между сторонами разногласий, убеждая русских в нависшей над ними угрозе и потребности в сильном лидере, который мог бы защитить их".
"Однако просчитаться может даже самый пронырливый и властный человек", пророчит британское издание. "Хотя бы ради самого себя ему (президенту России — Ред.) следует заявить о победе над воображаемой угрозой, с которой Россия якобы сталкивается на Украине, — и отступить", — сообщает The Economist (перевод "Иносми").
Назвать это серьёзным анализом, конечно, затруднительно. Ещё раз отметим, повторяется весь набор пропагандистских штампов. Собственно, никакой другой цели подобные материалы и не преследуют.
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Запад ждёт, когда Россия начнёт войну с Украиной — по сути, американские политики сделали для этого всё. Кто же встанет за спиной РФ и будет "подавать патроны"?