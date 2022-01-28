Лавров прокомментировал информацию о санкциях против него: "Я что, не достоин?"

Руководитель МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал информацию, распространяемую в западных СМИ, о готовящихся американских санкциях против российских политиков, в том числе и против него.

Задавая вопрос дипломату в эфире радиостанции "Эхо Москвы", один из журналистов отметил, что сейчас со стороны США постоянно звучат угрозы о новых ограничительных мерах.

Он подчеркнул: Запад предупреждает, что санкции могут затронуть "даже" Лаврова.

"Что значит "даже"? Я что, не достоин, что ли?", — удивился глава МИД.

В последнее время зарубежные издания всё чаще публикуют материалы о возможных санкциях против РФ в случае эскалации на Украине.

Так, Запад рассматривает ограничения в отношении "Северного потока-2", отключение России от системы SWIFT, запреты на поставки электроники для бытовой техники, а также некоторые дополнительные меры в отношении руководства страны.

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