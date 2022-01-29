Эксперт: США имеют влияние на ход дела против Порошенко

Руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарёв уверен, что США влияют на дело против бывшего президента Украины Петра Порошенко.

По его мнению, нельзя отрицать, что Штаты имеют давление на правоохранительную и судебную систему страны. Также эксперт не исключает влияния и на топ-политиков.

Золотарёв полагает, что американский лидер Джозеф Байден делает это не из добрых отношений, а сугубо из прагматических побуждений, поскольку в своё время утекшие из кабинета Порошенко записи доставили ему немало проблем.

Ранее в суде Киева прошло заседание по делу о госизмене, фигурантом которого является Порошенко. Судья применил к подсудимому меру пресечения в виде личного обязательства и отпустил его. Политик обязан сдать загранпаспорт и приходить в суд по первому требованию следователя.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.