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Автор Валентина Севрюгина

Эксперт: США имеют влияние на ход дела против Порошенко

Мир

Руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарёв уверен, что США влияют на дело против бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Эксперт: США имеют влияние на ход дела против Порошенко

По его мнению, нельзя отрицать, что Штаты имеют давление на правоохранительную и судебную систему страны. Также эксперт не исключает влияния и на топ-политиков.

Золотарёв полагает, что американский лидер Джозеф Байден делает это не из добрых отношений, а сугубо из прагматических побуждений, поскольку в своё время утекшие из кабинета Порошенко записи доставили ему немало проблем.

Ранее в суде Киева прошло заседание по делу о госизмене, фигурантом которого является Порошенко. Судья применил к подсудимому меру пресечения в виде личного обязательства и отпустил его. Политик обязан сдать загранпаспорт и приходить в суд по первому требованию следователя.

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Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
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